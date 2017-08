Kristen Stewart: Ne želim ograničavati svoju seksualnost, želim probati sve

Američka glumica Kristen Stewart koja je trenutno u romantičnoj vezi s modelom Stelleom Maxwell otkrila je u intervjuu za Harper’s Bazaar da ne želi ograničavati svoju seksualnost i da je otvorena i za veze s muškarcima.

Foto: Instagram

"Neki ljudi znaju da vole sendvič sa sirom i jest će ga svaki dan do kraja života. Ja želim probati sve. Ako probam sendvič od sira, reći ću: 'To je cool, ali šta je sljedeće?", rekla je Kristen.Ranije je bila u vezi sa pjevačem Soko i zvijezdom Twillighta Robertom Pattinsonom, a u intervjuu je naglasila kako je bila zaljubljena u svakoga s kim je bila u vezi."Mislite da sve glumim? Uvijek sam prihvatala svoju dvojnost i zaista vjeruje u nju. Nikad se nisam osjećala zbunjeno, samo nisam htjela da me neko ismijava zbog toga", rekla je.Osvrćući se na kritike da je previše grupa i da se ne smije dovoljno Kristen je rekla kako ne može glumiti sve vrijeme, a da je upravo to ono što ljudi očekuju od poznatih.