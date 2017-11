Književnica optužila Dustina Hoffmana za seksualno uznemiravanje: Bio je predator, a ja sam bila dijete

Foto: EPA-EFE

Književnica Anna Graham Hunter optužila je glumca Dustina Hoffmana za seksualno uznemiravanje nazvavši ga predatorom. Prema njenim tvrdnjama, uznemiravanje se dogodilo 1985. godine, kada je radila na setu filma "Death of a Salesman". Hunter je tada imala 17 godina.

"Prvog dana na setu je tražio da mu masiram stopala. Učinila sam to. Bio je otvoreno koketan, hvatao me za zadnjicu, pričao mi je o seksu. Jedno jutro sam otišla u njegovu garderobu kako bi me rekao šta želi za doručak. Uputio mi je nekoliko neprimjerenih riječi nakon kojih je prasnuo u smijeh, a ja sam otišla u kupatilo i plakala", napisala je Hunter u kolumni za The Hollywood Reporter.



Hunter je Hoffmanovo ponašenje snimala u audio dnevnik.



"Dok sam jedne prilike hodala s Dustinom do njegove limuzine četiri puta me je uhvatio za zadnjicu. Svaki put sam ga jako udarila i rekla mu da je prljavi starac. Bio je predator, a ja sam bila dijete i to je bilo seksualno uznemiravanje", napisala je Hunter.



Nakon njene kolumne oglasio se i glumac.



"Imam najveće poštovanje prema ženama i osjećam se užasno ukoliko ju je neki od mojih postupaka doveo u neugodnu situaciju. Žao mi je, to ne održava osobu koja jesam", kazao je Hoffman.



Hoffman je treća velika holivudska zvijezda koja je u posljednje vrijeme optužena za seksualno zlostavljanje, nakon Kevina Spaceyja i Harveyja Weinsteina.