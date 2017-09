Kim Kardashian (Foto: US Magazine)

Nakon borbe s viškom kilograma, najpoznatija reality zvijezda Kim Kardashian pokazala je kako izgleda bolje nego ikad na popularnoj plaži Malibu u Californiji gdje ona i njen muž reper Kanye West imaju privatnu vilu.

Foto: US Magazine

Sudeći prema fotografijama koje su zabilježili američki paparazziji, 36-godišna Kardashian uživa u posljednjim ljetnim danima s njenom najboljom prijateljicom i asistenticom Stephanie Shepherd.Kao i obično, zvijezda showa "Keeping Up With the Kardashians" pokazala je kako s velikom dozom samopouzdanja nosi svoje obline.Podsjećamo, Kim je početkom mjeseca zablistala na naslovnici magazina "Harper’s Bazaar Arabia" na kojoj je pozirala kao pjevačica Cher 1976. godine. Nakon odličnih fotografija koje je snimio Mariano Vivanco, Cher je na Twitteru izjavila kako je ponosna na Kim.Iako mnogi smatraju kako je Kim obična starleta, američka zvijezda za sebe kaže kako naporno radi i ne osvrće se mnogo na negativne komentare."Ne pjevam, ne plešem, ne glumim, ali nisam lijena", rekla je Kim nedavno u intervjuu za magazin Interview.