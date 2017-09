Kim Kardashian na naslovnici magazina Harper’s Bazaar Arabia u Cher izdanju

Američka reality zvijezda Kim Kardashian krasi septembarsko izdanje magazina "Harper’s Bazaar Arabia" za koji joj inspiracija bila pjevačica Cher.

Foto: Instagram

U seriji fotografija koje je snimio Mariano Vivanco našla se fotografija na kojoj se Kim odjevena u crnu bluzu koja je utrpana u traperice igra sa dugim zlatnim lančićem. Tako odjevenu Cher fotografisao je Norman Seeff 1976. godine za naslovnicu njenog albuma "I’d Rather Believe In You"."Cher je uvijek imala najzanimljiviji stil, opsjednuta sam njom. Uvijek se sjetim da je nosila prozirne haljine sedamdesetih te se zapitam što li su ti ljudi mislili o njoj", rekla je Kim.Najpoznatija reality zvijezda je ljubav prema Cher izrazila i u aprilu ove godine na premijeri filma "The Promise" koji govori o armenskom genocidu 1900-ih.Nakon serije ovih fotografija Kim je osvojila Cher koja joj je na Twitteru poželjela sreću i poručila da je ponosna na nju.