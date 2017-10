Kevin Spacey priznao da je homoseksualac, izvinio se nakon optužbi da je pokušao iskoristiti dječaka

Kevin Spacey (Foto: EPA-EFE)

Holivudski glumac Kevin Spacey se izvinio nakon što ga je glumac Anthony Rapp optužio da ga je pokušao seksualno iskoristiti.

Holivudski glumac Kevin Spacey se izvinio nakon što ga je glumac Anthony Rapp optužio da ga je pokušao seksualno iskoristiti.

Rapp je rekao da ga je Spacey pozvao na zabavu kada je imao samo 14 godina. Dodao je da je glumac bio pod utjecajem alkohola kada se navodni incident dogodio.



Spacey je u to vrijeme imao 26 godina, a sada se izvinio.



"Zaista se ne sjećam da se to dogodilo, ali ako sam se tada ponašao kako Rapp govori, dugujem mu najiskrenije izvinjenje", izjavio je glumac.



Spacey je također otkrio da sada živi kao homoseksualac, nakon što je godinama odbijao govoriti o svojoj seksualnosti i odgovarati na glasine.



Rapp je rekao da je odlučio otkriti svoju priču nakon skandala vezanog za Harveyja Weinsteina. Filmskog mogula je više od 50 žena optužilo za različita nedjela, od silovanja do seksualnog zlostavljanja. Weinstein je odbacio sve tvrdnje.



Danas 46-godišnji Rapp je rekao da je sjedio na rubu kreveta nakon zabave održane u Spaceyjevoj (58) kući kada je on ušao u spavaću sobu.



"Uzeo me je u naručje kao što mladoženja uzima mladu kad je prenosi preko praga. Nisam reagovao u prvi mah, pitao sam se šta se događa. Potom je legao na mene, pokušavao me je zavesti. Bio sam svjestan da želi seks", rekao je Rapp.



Spacey se izvinio te je rekao da mu je žao zbog osjećanja koja je Rapp nosio sa sobom godinama.



"Poštujem Anthonyja Rappa i divim mu se kao glumcu. Užasnut sam zbog njegove priče. Iskreno, ne sjećam se tog događaja, bilo je to prije više do 30 godina. No, ako sam se ponašao kako on tvrdi, onda mu dugujem iskreno izvinjenje za ono što je bilo ponašanje u pijanom stanju. Žao mi je zbog osjećanja koje je nosio sa sobom godinama. Ova priča me je ohrabrila da govorim o drugim stvarima u svom životu. Znam da kruže priče o meni, a neke su podstaknute činjenicu da čuvam svoju privatnost. Kao što znaju moji najbliži, u životu sam imao veze s muškarcima i ženama. Volio sam i imao romantične odnose s muškarcima, a sada sam odabrao da živim kao homoseksualac. Želim se nositi sa ovim pošteno i otvoreno, a sve počinje preispitivanjem mog ponašanja", naveo je Spacey u svom pismu.