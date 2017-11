Još dva muškarca optužila Kevina Spaceyja za seksualno zlostavljanje

Foto: EPA-EFE

Nakon što ga je kolega Anthony Rapp optužio za seksualno zlostavljanje, holivudski glumac Kevin Spacey priznao je da je homoseksualac i izvinio se. No, stigle su nove optužbe na njegov račun.

Tony Montana koji se bavi snimanjem dokumentaraca ispričao je kako ga je 2003. godine u jednom baru u Los Angelesu pijani Kevin Spacey zagrlio i dirao po preponama.



"Rekao mi je da pođem s njim i stavio je ruku na moje prepone. Sklonio sam njegovu ruku, platio svoje piće i udaljio se", rekao je Montana.



Tvrdi da ga je Spacey slijedio do kupatila.



"Jedan njegov prijatelj stajao je u redu i rekao sam mu: 'Vrijeme je da odvedete svog momka kući'", ispričao je.



Također, britanski konobar Daniel Beal ispričao je da ga je Spacey slijedio kada je izašao na pauzu za cigaretu. Sjeo je do njega na klupu i pokazao mu spolni organ uz komentar: 'Veliki je, zar ne?'.



Daniel se vratio u bar, a Spacey ga je slijedio i dao mu svoj skupi švicarski sat u zamjenu za njegovu šutnju.



"Mislio sam da se šali, ali on je zaista skinuo sat i dao mi ga. Želio me ušutkati", rekao je.