Popularna 48-godišnja pjevačica Jennifer Lopez pozirala je na časopis Paper u donjem rublju dokazujući kako joj vrijeme i godine ne mogu ništa, a u intervjuu za ovaj magazin govorila je o svojim nastupima u Las Vegasu i posebnoj vezi s ovim gradom.

Popularna 48-godišnja pjevačica Jennifer Lopez pozirala je na časopis Paper u donjem rublju dokazujući kako joj vrijeme i godine ne mogu ništa, a u intervjuu za ovaj magazin govorila je o svojim nastupima u Las Vegasu i posebnoj vezi s ovim gradom.

"Ljudi dolaze ovamo kako bi se malo opustili i dobro zabavili, a kod mene je malo drugačija situacija. Moj show zahtijeva da publici dam sve od sebe pa sam pod posebnim režimom", rekla je Lopez.



Ispričala je kako je uvijek oprezna kada dođe u Las Vegas i da se opušta uz dobar show ili posjećujući restorane.



"Ponude restorana ovdje se stalno mijenjaju. Šefovi restorana uvijek dovode najbolje svjetske kuhare kako bi privukli ljude. U Las Vegasu se ne kockam, ali jedem puno", rekla je.



Dodala je kako je ples do četiri ujutro najluđa stvar koju je napravila u Las Vegasu. Lopez je, između ostalog, rekla i da svakodnevno vježba jer to opušta njeno tijelo i to je razlog njenog fenomenalnog izgleda.