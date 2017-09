Jackie Chan: Zbog scena iz filma koje sam snimao u Jugoslaviji imam rupe na glavi

Popularni glumac Jackie Chan gostujući u emisiji Conana O'Briena kazao je kako ima rupe na glavi kao posljedica snimanja filma "Božiji oklop" (Armour of God).

Popularni glumac Jackie Chan gostujući u emisiji Conana O'Briena kazao je kako ima rupe na glavi kao posljedica snimanja filma "Božiji oklop" (Armour of God).

Jackie je rekao kako se to dogodili u Jugoslaviji kada je puklo drvo. Pokušavao se uhvatiti za drugo, ali je i ono pukl, kao i svako naredno.



"JugOslovenski kamerman je držao kameru i gledao. Da je spusti kameri i malo me gurnuo, bio bih siguran, ali kada je vidio da padam, uzeo je kameru i pobjegao. Sretna sam što sam naučio kako da padnem", rekao Jackie pokazujući voditelju kako se pravilno pada.



Krenuo je ustati, ali kazali su mu da ne ustaje i vratili ga u ležeći položaj. Tada je osjetio pulsiranje u uhu. Curila mu je krv, a na glavi mu je bila rupa. I danas se osjeti pod rukom, te je dao Conanu da opipa što je nasmijalo publiku.



"Stavili su mi plastiku i tako riješili. Sada sam dobro. Kada čujem visoke tonove, uho me boli", rekao je Jackie.



Riječ je o filmu koji je sniman 1986. godine. Među lokacijama su bili Zagreb u Hrvatskoj i Postojna u Sloveniji.