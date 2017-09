Hugh Hefner nakon smrti nije ostavio ni dolar nasljedstva supruzi Crystal

Hugh Hefner i Crystal Harris (Foto: EPA-EFE)

Supruga Hugha Hefnera 31-godišnja manekenka Crystal Harris neće dobiti nijednu marku višemilionskog nasljedstva osnivača Playboya koji je preminuo sinoć u 91. godini.

Harris se udala za Hefnera 2012. godine na proslavi nove godine u kući Playboya. Ona je s osnivačem najpopularnijeg magazina za odrasle potpisala predbračni ugovor prema kojem joj je zabranjeno da bude među nasljednicima Hefnerove imovine vrijedne 43 miliona dolara, prenosi US Weekly.



Hefner se trebao oženiti Crystal 2011. godine, ali oni su prekinuli nekoliko dana prije vjenčanja. On je kasnije priznao u intervjuu za emisiju Howarda Sterna kako Crystal nije bila zaljubljena u njega. Međutim, nekoliko mjeseci poslije ipak su nastavili vezu. Hefner je prije nje imao još dvije supruge kojima također nije ostavio ništa u testamentu.



Nasljedstvo osnivača Playboya će biti podijeljeno njegovoj djeci, filmskoj školi Univerziteta u Californiji te nekoliko humanitarnih organizacija.



Podsjećamo, Hefner je izdavao magazin Playboy od 1953. godine. On će biti sahranjen na groblju Westwood Memorial Park pored Marilyn Monroe jer je još 1962. godine rezervisao grobno mjesto pored njenog.