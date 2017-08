Helen Mirren o Melaniji Trump: Stara Mel je jedna od najmoćnijih žena svijeta jer može srušiti Trumpa

Foto: EPA

Glumica Helen Mirren je poznata kao iskrena feministica, velika zagovornica ljudskih prava i osoba koja uvijek kaže ono što misli. Njene kvalitete koje je pokazivala od samog početka svoje karijere savršeno su prikazane tokom razgovora za magazin Allure kada je govorila o Melaniji i Ivanki Trump.

"Ivanka lijepo priča, ali nema suštine. Njena knjiga 'Women Who Work: Redefining the Rules for Success' je dokaz koliko je neupućena u stvarni život žena. Ona govori: 'Izdvojite vrijeme za sebe kako biste uživale u masaži'. Dajte molim vas", kazala je Mirren.



Slavna glumica nije skrivala ni svoje mišljenje o prvoj dami SAD-a, Melaniji Trump. Mirren ju je tokom intervjua zvala stara Mel.



"Pogledajte staru Mel, ona je jedna os najmoćnijih žena svijeta jer je uspjela 'smotati' Trumpa i može ga srušiti. Mi iz Istočne Evrope imamo mračne duše. ta mračna slovenska duša uskoro će izaći na vidjelo", rekla je glumica.



Mirren je ranije ove godine tokom predavanja studentima na Univerzitteu Tulane u New Orleansu dala nekoliko savjeta za sretniji život, a među njima su bili i oni da ne stupaju u brak previše brzo i da budu feministi.