Glumica Annabella Sciorra iz serije "Sopranos" optužila Weinsteina da je silovao

Foto: EPA-EFE

Talijansko-američka glumica Annabella Sciorra, koja je glumila u američkoj TV seriji "Sopranos", jedna je u nizu žena iz svijeta filma koja je optužila producenta Harveya Weinsteina za silovanje.

Ona je kazala kako je Weinstein došao kod nje u stan i napao je 1992. godine. Naglasila je kako je seksualno uznemiravao niz godina.



Prvi napad bio je nakon što je snimila film "The Night We Never Met" koji je Weinstein producirao. Upao je u njen stan kada se spremala da legne, a nakon što je dovukao nakon večere s filmskom ekipom.



"Gurnuo je vrata kako bi prošao i nije htio otići. Bacio me na krevet i silovao. Borila sam se, ali imala sam vrlo malo snage. Bilo me je jako stid. Borila sam se, ali gadila sam se sama sebi jer mi je glavom odzvanjalo: 'Zašto si otvorila vrata?'. Nisam ga prijavili policiji, ali moja karijera je počela padati i nisam radila do 1995. godine. Govorili su mi: 'Čuli smo da si teška za saradnju' i slično. To je bilo njegovih ruku djelo", kazala je glumica.



Nastavio je uznemiravati pa se 1997. godine pojavio u njenoj hotelskoj sobi na film festivalu u Cannesu. Na sebi je imao samo donji veš.



Weinstenov menadžer je negirao optužbe svih glumica, ali se priključio seksualnom rehabilitacionom programu.