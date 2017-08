Glumci Chris Pratt i Anna Faris se razvode nakon osam godina braka

Foto: EPA

Američki glumci Chris Pratt i Anna Faris su objavili da se razvode nakon osam godina braka.

Glumica i glumac koji su se upoznali 2007. godine na snimanju romantične komedije "Take Me Home Tonight" kazali su da su učinili sve kako bi spasili brak, ali nisu uspjeli.



"Trudili smo se dugo i veoma smo razočarani", napisao je Pratt u nedjelju na Facebooku.







Par je u braku od 2009. godine i imaju sina Jacka.



"Naš sin ima roditelje koji ga jako vole i zbog njega želimo da ova situacija bude privatna koliko god je to moguće", saopćili su.



U saopćenju su naveli da cijene vrijeme koje su proveli zajedno i da nastavljaju poštovati jedno drugo.