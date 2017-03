Jedan od glumaca iz filmova o Harryju Potteru Jim Tavare doživio je saobraćajnu nesreću u kojoj je zadobio teške povrede. Nalazi se na intenzivnoj njezi u bolnici Los Angelesu.

Slomio je vrat, 15 rebara, nogu i kosti prsa, te su mu pluća probijena.Tavare je glumio Toma The Innkeepera u "Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban". Vijest o nesreći objavila je njegova supruga Laura kao i fotografiju iz bolnice."Zadobio je teške povrede. Dobio je dvije doze krvi i ide na prvu operaciju. Ovo je stvarnost, nije filmska uloga. Uputite nam pozitivne misli dok se bori za oporavak", napisala je Laura.Glumac je rođen u Velikoj Britaniji, a živi u Los Angelesu.