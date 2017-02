Emily Ratajkowski žrtva hakerskih napada: U prodaji više od 200 privatnih fotografija

Londonska glumica i model američkih korjena Emily Ratajkowski našla se na meti hakera koji su provalili u njen iCloud i objavili više od 200 privatnih fotografija.

Foto: Instagram

Link s eksplicitnim fotografijama poslali su Helen Woods, bivšoj eskort dami i zvijezdi "Celebrity Big Brothera", kako bi ih ona objavila u svojoj kolumni Daily Star.



"Prošle sedmice sam dobila poruku na Twitteru koju sam otvorila iz znatiželje. Ispostavilo se da je to link na fotografije Emily Ratajkowski. Osoba koja ih je poslala pitala me hoću li ih objaviti u svojoj kolumni", napisala je Wood objašnjavajući kako je riječ o privatnom sadržaju razmjenjivanom između dvije osobe.



Emily, koja je trenutno u New Yorku radi sedmice mode, još uvijek nije komentirala situaciju.



Inače, fotograf koji je Emily fotografisao u intimnim pozama nedavno je objavio fotografije u svojoj knjizi.