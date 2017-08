Brigitte Macron o braku s predsjednikom Francuske: Emmanuelova jedina krivica je to što je mlađi od mene

Foto: EPA

U prvom velikom intervjuu otkako je njen suprug postao predsjednik Francuske, Brigitte Macron je progovorila o braku s 24 godine mlađim muškarcem.

U prvom velikom intervjuu otkako je njen suprug postao predsjednik Francuske, Brigitte Macron je progovorila o braku s 24 godine mlađim muškarcem.

Brigitte (64) i Emmanuel Macron (39) upoznali su se kada je Brigitte podučavala dramu u srednjoj školu koju je pohađao njen suprug. Nejasno je kako je njihov odnos započeo, ali su se vjenčali godinu dana nakon što se Brigitte razvela od bankara Andre-Louisa Auzierea s kojim ima troje djece.



U intervjuu za francuski Elle Brigitte se prisjetila odnosa s Emmanuelom, kada su zajedno radili na jednoj predstavi.



"U to vrijeme između nas nije bilo ništa, ali je postojao trač i bila sam zabrinuta zbog svoje djece", kazala je Brigitte.



Kaže da bi bila izgubljena u životu da nije donijela odluku da bude s čovjekom kojeg voli.



"U našim životima postoji vrijeme u kojem moramo donositi vitalne odluke. Za mene je to bilo to. Sve što je rečeno o 20 godina razlike je beznačajno. Naravno, doručkujemo zajedno, moje bore i ja, on sa svojom mladošću, ali tako je. Da nisam donijela tu odluku bila bih izgubljena. Bila sam sretna sa svojom djecom, ali sam istovremeno osjetila da moram živjeti ovu ljubav da bih u potpunosti bila sretna", kazala je Macron.



Priznaje da se teško nosila s komentarima oko dobne razlike tokom predsjedničke kampanje u Francuskoj.



"Kad čitam o nama imam osjećaj da čitam tuđu priču. Naša priča je tako jednostavna. Emmanuelova jedina krivica je to što je mlađi od mene. Završila sam s tim rekavši sebi da mi komentari ne prijaju, ali se moram suočiti s njima. Nakon toga će proći", rekla je.