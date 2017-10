Ashley Judd ispričala kako je pobjegla iz sobe Harveyja Weinsteina

Ashley Judd i Natassia Malthe (Foto: EPA-EFE, AFP)

Sve većem broju žena koje optužuju holivudskog producenta Harveyja Weinsteina za seksualno uznemiravanje pridružila se i glumica Ashley Judd koja tvrdi da je pregovarala s Weinsteinom kako bi uspjela pobjeći iz njegove hotelske sobe. Istovremeno, glumica Natassia Malthe ga je optužila za silovanje.

U intervjuu koji je dala Diane Sawyer na američkoj mreži ABC, Judd je kazala da je 1997. godine otišla u hotel na doručak s Weinsteinom, a kada je došla u njegovu sobu producent je počeo vršiti pritisak da jedno drugo masiraju te da ga gleda dok se tušira.



"Mislila sam da "ne" znači "ne". Možda je on to razumio kao možda, možda kao da. Možda ga je moje odbijanje uzbudilo", kazala je Judd.



U pokušaju da izađe iz kupatila, glumica je priznala da se pokušala dogovoriti s producentom.



"Konstantno mi je predlagao druge stvari. Na kraju sam mu rekla da ću pristati kad dobijem Oscara za ulogu u jednom od njegovih filmova. Rekao je: 'Kad budeš nominovana'. Rekla sam: ' Ne, kada dobijem Oscara', a zatim sam pobjegla", ispričala je Judd.



Dodala je da je niko nije upozorio na Weinsteina prije nego što je otišla na sastanak. U sobi je, tvrdi, završila jer su joj u hotelu rekli da producent nije ne terasi kako je mislila, nego da je čeka u sobi.



"Nisam znala kome da ispričam šta se desilo, ali sam znala da je odvratno", rekla je glumica.



Glumica Natassia Malthe tvrdi da ju je holivudski producent silovao 2008. godine u jednom londonskom hotelu te da ju je nastavio uznemiraviti nakon toga. Malthe je novinarima na press konferenciji u New Yorku ispričala da je silovana nakon što je Weinsteina upoznala na dodjeli Bafta nagrada, uprkos tome što mu je više puta rekla da nije zainteresovana za seksualni odnos. Nakon silovanja je tražio da učestvuje u seksualnom odnosu utroje u hotelu u Los Angelesu.



Nakon incidenta u Los Angelesu Malthe je nazvala Weinsteina i rekla mu da uloge u njegovim filmovima nisu vrijedne onoga što traži zauzvrat. Opisujući ono što se desilo u Londonu, glumica nije koristila riječ silovanje, nego je to nazvala seksualnim odnosom bez pristanka.



Ispričala je da se Weinstein nakon upoznavanja u neurednom izdanju pojavio na vratima njene sobe i nabrojao glumice koje su izgradile karijeru jer su spavale s njim. Nakon toga ju je prisilio na seksualni odnos.



"Nisam pristala na to. Mislim da sam se isključila tokom tog vremena i glumila da sam mrtva", rekla je Malthe novinarima.



Weinstein je od samog početka negirao sve navode o silovanjima i seksualnom uznemiravanju glumica, tvrdeći da su sve pristale na seksualne odnose.