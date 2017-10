Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow žrtve seksualnog zlostavljanja producenta Harveyja Weinsteina

Nakon što je holivudski producent Harvey Weinstein dobio otkaz u firmi koju je sam osnovao, zbog nekoliko optužbi za seksualno zlostavljanje, pored brojnih glumica i njegovih radnica koje su priznale šta je radio, i Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow su izjavile kako su bile žrtve seksualnog uznemiravanja ovog 65-godišnjaka.

Njih dvije su kazale kako su se incidenti s Weinsteinom dešavali na počecima njihovih karijera. Ovim su se Jolie i Paltrow pridružile nizu glumica koje američkog reditelja već godinama optužuju za seksualno uznemiravanje.



"Imala sam loše iskustvo s Harveyjem u mladosti. Kao rezultat toga izabrala sam da nikad više ne radim s njim te upozorim sve druge na njegovo ponašanje", napisala je Jolie u mailu koji je poslala za New York Times.



Paltrow je dodala kako je Weinsteinovo ponašanje prema ženama neprihvatljivo.



"Kada sam dobila glavnu ulogu u filmu 'Emma', Weinsten me pozvao u njegov hotelski apartman, gdje je stavio ruke na mene i predložio mi da me masira u spavaćoj sobi. Bila sam prestravljeno dijete. Ispričala sam sve svom tadašnjem momku Bradu Pittu koji se suočio s njim. Mislila sam da će me otpustiti", kazala je Paltrow.



Weinsteinova supruga, dizajnerica Georgina Chapman, izjavila je jučer kako ga napušta. Ona je s njim provela deset godina u braku, a imaju i dvoje djece.



"Moje srce je slomljeno zbog svih žena koje su pretrpjele ogroman bol zbog njegovih neoprostivih djela", rekla je 41-godišnja Chapman za People.



Bivši američki predsjednik Barack Obama i njegova supruga Michelle također su osudili Weinsteinova djela.



"Zgroženi smo zbog izvještaja o njegovim djelima", rekao je Obama, na što je Michelle dodala: "Slavimo hrabrost svih žena koje su otkrile javnosti informacije o Weinsteinu".



Više od 16 sadašnjih i bivših zaposlenica u Weinsteinovim kompanijama rekle su za New York Times kako su bile svjedokinje ili žrtve njegovih uznemiravanja. Kako su ispričale, on je koristio svaku priliku da dodiruje žene koje su radile za njega, a one koje su se branile je prisiljavao na seks.



Pored Jolie i Paltrow, producent kojeg je Meryl Streep nazivala "bogom", optužen je za silovanje glumice Rose McGowan, a zlostavljao je i Ashley Judd, Ambru Battilanu, Lauren Sivan, Lizu Campbell i mnoge druge.



Nakon što su se optužbe protiv njega počele gomilati, Weinstein je priznao šta je radio, ali je rekao kako je to u 60-ima i 70-ima bilo normalno, ali sada zna da je to pogrešno.