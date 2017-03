Almu Ferović-Fazlić bh. javnost poznaje po brojnim ulogama u pozorištima, radu u mjuziklima i prekrasnom glasu koji je pokazala izvođenjem pjesme "Emina" Alekse Šantića. Od rođenja nosi "breme" toga što je praunuka Šantićeve Emine koje joj je, kako kaže, u svim važnim trenucima donosilo sreću.

Almu Ferović-Fazlić bh. javnost poznaje po brojnim ulogama u pozorištima, radu u mjuziklima i prekrasnom glasu koji je pokazala izvođenjem pjesme "Emina" Alekse Šantića. Od rođenja nosi "breme" toga što je praunuka Šantićeve Emine koje joj je, kako kaže, u svim važnim trenucima donosilo sreću.

"Pjevala sam je često dok sam živjela u inozemstvu. To je jedna predivna porodična priča koju svi zajedno porodično njegujemo. Mnogim ljudima pa i strancima je interesantno čuti priču o lijepoj Emini i pjesniku Šantiću i naravno drago mi je kada me neko spomene u tom kontekstu", rekla je Ferović-Fazlić u razgovoru za Klix.ba.Rijetko ko se može pohvaliti tako bogatom i šarolikom karijerom kao ona. Bavila se manekenstvom u mlađim danima, a danas su tu muzika, pjevanje, gluma i obučavanje mladih talenata u Institutu za muziku, teatar i multimediju. Pored svega, ostvarila se i u ulogama supruge i majke."Sve navedeno je proizilazilo jedno iz drugog i svako zanimanje i iskustvo danas koristim u onom sto je na neki način objedinilo sve, a to je produkcija i rad pri Institutu za muziku, teatar i multimediju (iMTM) koji sam osnovala 2011. godine. Iako mi je od svega najslađi period života onaj koji sam provela kao studentica postdiplomskog studija za muzički teatar pri Royal Academy of Music u Londonu živeći san kao izvođač, glumica, solista na pozornici, danas najviše volim da prenosim to znanje i kreiram nove tokove kroz ono što najviše volim a to je muzički teatar odnosno mjuzikl. Dakle, biti sa druge strane pozorišne scene je jednako uzbudljivo i u tome se danas u potpunosti pornalazim", kazala je praunuka Šantićeve "Emine".Radila je sa Eltonom Johnom i brojnim drugim svjetski poznatim muzičarima, igrala je u brojnim predstavama s londonskim teatrom, glumila u mjuziklu "Lord of the Rings", te obišla svijet. Ipak, vratila se u svoju domovinu."Vratila me porodična situacija ali svakako bih se vratila možda samo nekoliko godina kasnije, jer se nisam mogla zamisliti kao porodična žena u nekoj drugoj zemlji. Stranac uvijek ostaje stranac, a i duboko sam vezana za naš grad i zemlju u kojoj sam provela i ratne godine. Uvijek sam maštala da ću otići da se ostvarim na polju kojeg u BiH i dan danas nema, ali i da ću se vratiti i raditi upravo ovo što danas radim i zbog toga sam jako sretna. Sva scenska i koncertna iskustva su nešto iz čega i danas crpim ideje i kreativnost jer se takvo nešto rijetko desi nekom ko dolazi iz ovako male zemlje koja ima skriveni potencijal i ogromnu snagu u ljudima. Dakle, moji snovi su ostvareni i danas sam porodična žena upravo tamo gdje sam željela biti", istakla je.Prije dvije godine javnost je oduševila izvedbom pjesme "Emina" za koju je snimila i spot. Iako nije objavila neki novu obradu, često je pozivaju kao gostujućeg solistu na nekoj pjesmi, posebno u Indiji za koju je vezana putem prijatelja i poslovne saradnje s Bollywoodom.U BiH je vratila popularnost mjuziklima, što najbolje pokazuje podatak da su sve karte za izvođenje mjuzikla "Annie" bile rasprodane zbog čega se igrao u više navrata. Trenutno radi na mjuziklu "Flashdance". Riječ je o teatarskoj adaptaciji popularnog filma iz 1983. godine, a iMTM je raspisao audiciju za glavnu žensku ulogu Alex Owens."Muzička režija je ono čime se bavim pored produkcije i mnogih drugih segmenata u nastanku jednog mjuzikla. Do sada smo u produkciji iMTMa zajedno sa Muzičkom akademijom kao mojom matičnom institucijom gdje sam diplomirala uradili četiri produkcije i mjuzikle 'Briljantin', 'Footloose', 'Prljavi ples' i 'Annie'. Također, neizostavno je spomenuti i Narodno pozorište u Sarajevu bez kojeg ne bismo mogli donositi ovakve predstave jer su tehnički veoma kompleksne i moraju biti smještene na veliku scenu. Kada je riječ o novoj produkciji mjuzikla 'Flashdance', kao i svaki prethodni, i ovaj će biti drugačiji. Ne volimo se ponavljati i sa svakim mjuziklom želimo ići dalje i bolje", kazala je Ferović-Fazlić.Za "Flashdance" traži mladu djevojku izvrsnih plesnih, pjevačkih i glumačkih sposobnosti, a dosadašnji odziv je jako dobar. Ferović-Fazlić otkriva kako je mnogo prijava stiglo iz Hrvatske i to Zagreba, Splita, Pule, Osijeka, ali uloga je rezervisana za bh. glumicu."Važno je spomenuti da su naši mjuzikli realizirani sa našim mladim bh. snagama i na ovaj način praktično kreiramo izvođače kakvih nemamo mnogo", naglasila je.Iako je mogla birati između filma i drugih uloga u pozorištu, izabrala je mjuzikl jer je to najviše zanimalo. Još kao djevojčica je sjedila ispred televizije i gledala filmske mjuzikle, jer pozorišnih tada nije bilo u BiH."Kroz historiju svega nekoliko produkcija je ikada i postavljano na naše scene, tako da su upravo filmski mjuzikli bili ono što me inspirisalo. Mjuzikl živi i uvijek će živjeti i sve više je popularan. Teško je zaključiti šta je popularnije jer film je medij koji brže dopire do ljudi, posebno danas, ali lično daleko više cijenim pozorišni obzirom da je sve live i da je radi toga svaka izvedba predstave jedinstveno i neponovljivo iskustvo. Nema ništa uzbudljivije u ovom svijetu kada vidite jednog izvođača koji savršeno glumi, pjeva i pleše i to je ono radi čega su posebni", rekla je.Uprkos brojnim ulogama koje je igrala širom svijeta, najdraža joj je uloga supruge i majke."Sve što sam prošla poslovno ne bi imalo smisla da nije ovog porodičnog segmenta, mog supruga Sanjina i moja dva sinčića Ise i Zejna koji mi daju energiju i koji me inspirišu. Ništa mi nije teško i sve je stvar dobre, ili bolje rečeno, savršene organizacije i poslovno i privatno. Svakako da ima trenutaka kada sam zaista u potpunosti premorena ali i to je slatki umor znajući da je uzrokovan svim onim što volite", zaključila je Ferović-Fazlić.