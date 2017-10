Povodom 48. rođendana Centra Skenderija Sarajevo, 29. novembra će u dvorani Mirza Delibašić nastupiti popularni srbijanski pjevač Željko Joksimović. Osim pjesama s posljednjeg albuma i starih hitova, Željko će u Sarajevu prvi put predstaviti i projekt "Dva sveta" i fanove u glavnom gradu BiH obradovati izmijenjenim aranžmanima najpoznatijih folk, pop i rock pjesama.

Kontinuirani uspjeh

Balans između obaveza i privatnog života

"Drago mi je što će koncert biti održan baš na rođendan Skenderije. To nosi posebnu simboliku i obavezuje nas da priredimo nastup po ukusu publike", rekao je Joksimović za Klix.ba.U želji da poznate folk, pop i rock pjesme ispriča posebnim jezikom ljubavi i da na specifičan način publici dočara emocije i poruke koje nosi svaka pjesma, s Big bandom uradio je izmijenjene aranžmane koji uz jazz i swing zvuče drugačije i donose prizvuk nekih starih vremena."Odlično se uklapa u taj neki zimski, prednovogodišnji ambijent i nadam se da će se projekt dopasti publici. Na spisku obrađenih pesama su, između ostalih i 'Suada' Plavog orkestra, 'Jesen u mom sokaku' i 'Vlajna' Predraga Živkovića Tozovca, 'Ono sve što znaš o meni' Arsena Dedića, 'Dva sveta' Tome Zdravkovića, 'Neko te ima noćas' Van Goga, dok sam iz svog repertoara izabrao numere poput 'Zaboravljaš', 'Nije ljubav stvar', 'Ono naše što nekad bejaše', 'Michelle'… Bit će i nekoliko novih pjesama u repertoaru, ali to bih ostavio za koncert", rekao je.U julu je svoje fanove obradovao novim singlom "Milimetar" koji je veoma brzo postao hit i definitivno obilježio proteklo ljeto. Reakcijama publike veoma je zadovoljan, a ističe da je više od 15 miliona pregleda na YouTubeu pokazatelj da su napravili odličnu stvar."Htio sam uraditi jednu bržu, ljetnu pjesmu, ali da tekst ne bude banalan, već da ima neku priču. Sve smo uspjeli brzo uraditi, sklopile su se kockice i pjesma odlično prolazi. Tražena je na svakom koncertu i zato razmišljam da je uvrstim i u repertoar za Skenderiju, naravno, u swing i jazz 'odijelu'", rekao je.Njegova profesionalna muzička karijera imala je kontinuiranu tendenciju uspona i jedan je od rijetkih muzičara koji svira 14 instrumenata. Od perioda kada se profesionalno počeo baviti muzikom do danas prošao je kroz razne muzičke faze i pravce i na tom putu se, naravno, mijenjao."Sazrijevao sam. Kako ja, tako i moja muzika i mislim da je to prirodno. Ne bi bilo dobro da se nikad ne mijenjate", rekao je.Komentirajući današnju muzičku scenu, Željko ističe da je kvalitet i dalje prisutan i da onaj ko vjeruje u sebe može uspjeti. Ipak, podsjeća da je danas mnogo lakše baviti se muzikom nego u periodu kada je on počinjao, kada nije bilo jednostavno napraviti karijeru i dobiti prostor."Danas je drugačije. Kada sam ja počinjao, jedini način da vas cijeli region vidi bio je da se pojavite na televiziji, u nekoj muzičkoj emisiji, da izvedete tu jednu pjesmu, i ostavite dobar utisak ili ne. Sada je sve prilagođenije muzici i zabavi i sve je online. Sadašnjost i budućnost su na internetu. Muzika je mahom besplatna, sluša se preko YouTubea, Spotifya, Deezera i Tidala. Dostupna je svuda i stalno i samim tim je prostor neograničen, ali je time izazov još veći, jer morate da se istaknete u odnosu na druge i da trajete", rekao je.Uprkos velikom broju nastupa u regiji i širom Evrope, Željko se trudi naći vremena i za druge projekte. Otkrio nam je da radi na novim pjesmama i da je prvi na redu jedan veoma zanimljiv duet o kojem je, smatra, još uvijek rano govoriti."Ne volim mnogo unaprijed o tome pričati, jer potrebno je još dosta uraditi. Ali, mnogo volim muziku, živim muziku i posvećen sam stvaralaštvu. Po cijeli dan sam bio u studiju sa saradnicima, nekada se toliko zabavimo radom da izgubimo svijest o vremenu. Međutim, sada ću to dozirati jer smo Jovana i ja dobili bebe i radujem se roditeljskim obavezama kod kuće", rekao je.Željko i Jovana prošle sedmice postali su roditelji blizankinja Ane i Srne. Svoju sreću nije mogao sakriti, no ipak, ističe da se taj osjećaj ne može opisati riječima."Osjećam se sretno. Doduše, malo sam umoran i neispavan. Kada ih uzmem u ruke i blago zagrlim kao da je cijeli svet moj. Nema ništa ljepše. Dugo sam zamišljao kako će izgledati trenutak kada ih prvi put ugledam, kako ću se osjećati, ali je bilo i ljepše i bolje nego što sam pretpostavljao. Kosta je divno reagirao, mazio ih je, bio je nježan i jedva čeka da dođu kući", rekao je.Priznaje da je izazov uklopiti obaveze i privatni život i ističe da ima sreću jer njegova supruga Jovana ima puno razumijevanja za posao kojim se bavi."Uspijevamo sve uskladiti, dogovoriti se i upotpuniti kako naš brak ne bi trpio. Nema tu neke posebne priče ili tajne. Naš recept je ljubav, posvećenost i razumijevanje. Ali te vrijednosti se moraju njegovati da bi opstale", zaključio je.