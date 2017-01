Sarajevski DJ i producent Worda, danas predstavio video prvjenac sa remixom na traku "Dragon Eyes".

Sarajevski DJ i producent Worda, danas predstavio video prvjenac sa remixom na traku "Dragon Eyes".

Davor Pavelić alias Worda, sarajevski producent DJ, kako je i najavio imao je tradicionalno "pakleni" decembar pa je pored nastupa u sarajevskim klubovima Sloga i Dom Mladih tempirao vatromet da zaključi 2016. godinu, pa je tako prvo izašlo izdanje "Dragon Eyes", koje je promovisao na dočeku Nove godine u Čapljini, a 2017 otvara premjerom i videa prvjenca za remix na istoimenu traku, koja je svojevrsni uvod za nadolazeći album."Ponuda koja je stigla od izdavačke kuće karakterističnog naziva "I am Different" je bila ljubav na prvi pogled, ... pogled 'Očima Zmaja', a sve ostalo je samo lančani sljed", rekao je ovaj producent i DJ, koji po prvi put u karijeri potpisuje i scenario i režiju. Davor Pavelić je odmah na početku dodao kako ovaj projekat ne bi bio moguć da saradnja sa Felina Visuals studiom koji potpisuje snimanje i montazu, takođe nije kliknula na prvu."Ovo je prvi ovakav izazov za mene u karijeri, da svojoj muzici probam dati i slikovitu priču, što uopšte nije lagan izazov imajući u vidu da žanr u kojem produciram, u velikoj većini nema vokal odnosno tekst, te da video ima nešto duže trajanje u odnosu na sve komercijalnije žanrove, međutim originalna traka srpskog producenta TKNa odmah po nazivu ali i po zvuku je navukla veo mističnosti na inspiraciju koja je usljedila i za remix ali i za scenario, poslije i sam video."Remix ima jači klubski zvuk prožet mističnim brejkovima koji zapravo daju pečat cijeloj audio priči dok vizuelni identitet kroz lik glavnog glumca, mladog Sarajlije Ismira Gagule i njegove cjelokupne avanture daje taj 'flashback' iz prošlosti kroz knjigu, jer 'knjiga je uvijek IN', čiji su kadrovi snimani u Biblioteci grada Sarajeva, u sarajevskom naselju Alipašino Polje, u budućnost koja se odvija na relaciji Sarajevo – Arheološki park 'Bosanska Piramida Sunca' u Visokom, gdje su zapravo sa vrha dvorca 'Visočica' snimljeni atraktivni kadrovi pogleda 'Očima zmaja'. Zatim slijedi povratak u sadašnjost u kojoj zapravo otkriva i naziv narednog zadatka odnosno videospota za traku sa nadolazećeg albuma, pod nazivom '1273', što predstavlja anđeoski broj, ali i nastavak na priču ovog videospota".