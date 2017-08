Godinama poznat kao čovjek koji pomaže mladima na njihovom životnom, ali i muzičkom putu, Toni Cetinski još jednom je pokazao svoje veliko srce i nesebičnost.

Godinama poznat kao čovjek koji pomaže mladima na njihovom životnom, ali i muzičkom putu, Toni Cetinski još jednom je pokazao svoje veliko srce i nesebičnost.

Suvereni vladar regionalnih pozornica, protekle je mjesece iskoristio kako bi udružio snage sa mladim i talentiranim muzičarima čije vrijeme tek dolazi, te da im na svoj način pomogne u prvim koracima koji su pred njima na sceni.Rezultat svega je pjesma "Glasno zapjevaj" koju Toni izvodi zajedno za sudionicima RTL-ovog muzičkog showa "Zvijezde", Sara Knežević, Marija Barišić, Filip Rudan i Eric Vidović."Pravi razlog zbog čega ja volim pružiti pomoć mladima koji su u početku ostvarenja svojih snova, je to što njima takve stvari puno znače, a mene izuzetno ispunjavaju. U svojim počecima, od starijih kolega naučio sam puno toga, ali i ono najljepše pomagati mlađima, pa tako ja sada nastavljam tim putevima, jer to itekako ima smisla", kazao je Toni.Pjesmom "Glasno zapjevaj" autorice Dubravke Cetinski koja potpisuje muziku i tekst, Toni je zajedno sa Sarom, Marijom, Ericom i Filipom, podržao sve one koji slijede svoje snove. Nova numera dobila je i izuzetno upečatljiv video broj sniman u Rovinju pod rediteljskom palicom samog Tonija i Brune Grgurića. Publika će Tonija imati priliku vidjeti u nešto drugačijem izdanju, jer je ovoga puta mikrofon odlučio zamijeniti DJ pultom."Dragi moji Sara, Marija, Filip i Eric, ne mogu vam opisati koliko sam sretan i ponosan dok vas gledam na mojim tajnim mjestima iz djetinjstva dok ste snimali svoj prvi spot. Moj grad jako dobro zna koja su to mjesta i koliko je tu dočekano najdivnijih zalazaka sunca. Hvala vam što ste ovoj pjesmi dali baš ono o čemu sam razmišljao dok je nastajala", poručio je Toni.