Priču koju su započeli prije petnaest godina u spotu za pjesmu "Marionete", Tijana Dapčević i Boško Jakovljević odlučili su nastaviti, ali ovog puta ne u kadi, već na malo drugačiji način.

"U samom spotu nema mnogo lokacija, ljudi, boja, ni dodataka. Tu smo samo mi i priča za koju sam ubjeđena da nikoga neće ostaviti ravnodušnim zato što smo svi bar jednom u životu doživjeli taj momenat kad nam je stvarno dosta svega, kad nema više emocije", rekla je Tijana.



Ističe kako je "Reset" baš onaj novi list za koji se uhvatiš kad ti se sve skupi.



"Napraviš rez i to je to - nema nazad i nema nastavaka", istakla je Tijana dodajući da je, upravo zbog toga, logičan slijed okolnosti bio da pozove Boška da ispričaju priču do kraja.



Boško je na prvu prihvatio poziv, a pokazao se kao odličan glumac. Kamerama je upravljala "VIZ produkcija", talentovani momci koji su uspjeli prenijeti kompletan doživljaj u ovaj spot.



Autor teksta je Aleksndar Delić – Dinge, Tijanin talentovani prijatelj iz Sombora, a maestralni Mahir Sarihodžić je sve to upakovao uz najdivniju orkestraciju na svijetu.