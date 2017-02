Tijana Bogićević predstavlja Srbiju na Eurosongu

Tijana Bogičević

Predstavnica Srbije na takmičenju za najbolju pjesmu Evrope ove godine bit će pop pjevačica iz Srbije Tijana Bogićević. Odluku su donijeli urednici Muzičke redakcije Radio-televizije Srbije (RTS).

Tijana Bogićević trenutno živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a već je učestvovala Eurosongu 2011. godine kao prateći vokal, kada je Srbiju predstavljala Nina Radojičić s pjesmom "Čaroban".



Bogićević iskustvo na Eurosongu smatra neprocjenjivim i uvijek je priželjkivala ponovo se pojaviti na toj sceni.



Autori ovogodišnje pjesme predstavnice Srbije su muzički producenti i kompozitori Borislav Milanov, Bo Persson, Johan Alkenas i Lisa Ann-Mari Linder.



Kao autori radili su na mnogim projektima, a na takmičenju za najbolju pjesmu Evrope su ostvarili značajne uspjehe i bili dio tima koji je 2014. godine pobijedio na takmičenju s Končitom Vurst i pjesmom "Rise Like a Phoenix".



Autorski su tim numere "If Love Was A Crime", s kojom je Bugarska prošle godine osvojila četvrto mjesto.



Eurosong, 62. po redu bit će održan u Kijevu, Ukrajina. Polufinala su zakazana za 9. i 11. maj, dok je veliko finale 13. maja.