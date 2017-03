Kanadski muzičar The Weeknd objavio je novi video za pjesmu "I Feel It Coming", njegovu drugu saradnju s francuskim elektronskim duom Daft Punk.

Ovaj sjajni retro spot vraća nas u vrijeme naučnofantastičnih filmova na VHS-u osamdesetih godina i Michaela Jacksona.Pjesma "I Feel It Coming" je objavljena u decembru na Weekndovom albumu "Starboy", a spot prikazuje pjevača na pustoj planeti dok mu se u zalazak sunca pridružuje japanska glumica Kiko Mizuhara. Momci iz Daft Punka se pojavljuju tek na kraju.Režiser Warren Fu za magazin Billboard je kazao kako je inspiraciju za video našao u ostacima drevnih Pompeja."Razmišljao sam konceptualno o ljudima koji su sahranjeni vulkanskim pepelom Vezuva", rekao je Fu.Prva saradnja Daft Punka i The Weeknda desila se u videu "Starboy", a kasnije i u kratkom filmu "MANA" koji sadrži pjesme "All I Know", "Sidewalks" i "Secrets". Na dodjeli nagrada Grammy 2017. nastupili su zajedno.