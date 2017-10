The Killersi, Demi Lovato, Shawn Mendes, Kesha i Camila Cabello nastupaju na "2017 MTV EMA"

Proslavljeni rokerski bend The Killers i pop zvijezde Demi Lovato, Shawn Mendes, Kesha, Camila Cabello te popularni reper Stormzy nalaze se na spisku izvođača koji će prirediti show za pamćenje u nedjelju, 12. novembra, u londonskoj dvorani The SSE Arena Wembley gdje će nastupiti na predstojećoj dodjeli nagrada "2017 MTV EMA".

Kanadska pop zvijezda Shawn Mendes je nominovan u čak pet kategorija, između ostalih za najbolju pjesmu sa "There's Nothing Holdin’ Me Back", najboljeg izvođača, najbolje izvođenje pop pjesme i za najveće fanove.



Demi Lovato i Camila Cabello se takmiče za zvanje najbolje pop izvođačice, dok će bend The Killers, ukoliko pobijedi, biti proglašen najboljim rockerima. Britanska reperska senzacija Stormzy je u trci za najboljeg izvođača sa područija Ujedinjenog Kraljevstva i Irske.



Ova petorka pridružit će se ranije najavljenoj voditeljici ovogodišnje MTV EMA dodjele Riti Ori, koja će te večeri ujedno izvesti jedan od svojih hitova.



Za MTV Best Adria Act nagradu ove godine se takmiče Sara Jo, Ničim izazvan, Nina Kraljić, Marin Jurić – Čivro i Koala Voice.



Svjetska pop ikona Taylor Swift nominovana je za čak šest nagrada, uključujući i one za najbolji spot za pjesmu "Look What You Made Me Do" i za najboljeg izvođača. Slijedi kanadska zvijezda Shwan Mendes, koji se takmiči u pet kategorija, a prate ga Kendrick Lamar i Ed Sheeran sa po četiri nominacije.