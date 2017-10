Nakon singla "Too Good At Goodbyes", britanski muzičar Sam Smith predstavlja novu pjesmu "Pray" sa izdanja "The Thrill Of It All" koje će biti dostupno od 3. novembra.

