RNB Confusion u petak u Summer Loungeu garantuje odličnu zabavu

Prava klupska poslastica očekuje nas u petak, 18. augusta na Summer Loungeu. U Sarajevo ponovo stiže RNB Confusion, jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih klupskih brandova u regionu.

RNB Confusion je pokretač jednog od najvećih evropskih hip-hop festivala, Fresh Island Festivala koji se održava na otoku Pagu, a na kojem su, između ostalih, nastupili Whiz Khalifa, Snoop Dog, Chris Brown, Sean Paul, ASAP Rocky, Iggy Azalea...



Dj Sheko, rezident RNB Confusiona i kluba Papaya isporučit će samo najbolje od RnB & Hip-Hopa, pa tako možete očekivati puno Drakea, Rihanne, Beyonce, Kanye Westa, The Wknd, Future, Sean Paula, Wiz Khalife, Kehlani... SAID5 već je u standardnoj postavi sarajevskog izdanja RNB Confusiona koji će se pobrinuti da plesni podij bude uvijek pun!



Brand RNB Confusion poznat je regionalnoj publici po prvim RnB i Hip-Hop partyjima koji su zaživjeli daleke 2003. godine. I nakon četrnaest godina, i dalje privlače hiljade mladih koje povezuje ljubav prema muzici, plesu, lifestyleu i druženju. U sklopu partyja nastupale su mnoge regionalne i inostrane zvijezde, od Ede Maajke, Elementala, Frenkija, Connecta, Nine Badrić, Montell Jordana, Nine Sky, Blackstreet i mnogih drugih.



Želite li i sami osjetiti atmosferu jednog od najpoznatijih klupskih događaja u regionu, posjetite u petak 18. augusta na jednoj od najatraktivnijih lokacija za vrijeme Sarajevo Film Festivala – Sarajevo Summer Lounge na platou Skenderije.