Rekordna posjeta na koncertu Dine Merlina u Leverkusenu

Leverkusen, prekrasni grad na rijeci, dom svjetski poznatog fudbalskog kluba Bayer Leverkusen i globalne kompanije Bayer, sinoć je po drugi ugostio Dinu Merlina i show Hotel Nacional u poznatoj njemačkoj dvorani Ostermann-Arena.

Sinoćnji koncert obilježila je rekordna posjeta, te fantastična atmosfera i uzvratna energija publike na sve ono što je Dino Merlin priredio u okviru muzičko-scenskog spektakla Hotel Nacional: osvježena set lista iz bogatog pjesničkog opusa ovog umjetnika obogaćena laser & light showom, te posebno osmišljen scenski nastup i neprikosnovena Dinina energija popraćena vrhunskom produkcijom i talentovanim dugogodišnjim saradnicima u pratećem bendu.Turneji “Hotel Nacional” Dine Merlina do sada je prisustvovalo preko 600.000 posjetilaca diljem svijeta, a sinoćnji koncert je najbolja uvertira za izvrsne muzičko-scenske događaje koji slijede do kraja godine: Stadthalle Dietikon (Švicarska) 16.12. te doček Nove godine 31.12. na kultnom dubrovačkom Stradunu (Hrvatska).Prije nekoliko dana ovaj umjetnik je od YouTubea dobio srebreno priznanje (YouTube Silver Creator Award) koje se na svjetskom nivou dodjeljuje onima koji dosegnu cifru od 100.000 pretplatnika na svom YouTube kanalu. Na svojim društvenim mrežama poručio je: “Zahvaljujući vama, srebro je tu; idemo po zlato. Idemo dalje sve do medalje”.