Raphael Loopro je muzičar holandsko-karipskog porijekla s trenutnom adresom u Kelnu, koji se bavi obradom pjesama i koji već nekoliko godina veliku ljubav iskazuje prema balkanskoj muzici. Stoga ne čudi što su se na njegovom repertoaru našli brojni hitovi s ovih prostora.

Sve je počelo prije nekoliko godina kada mu je jedan njegov prijatelj pustio pjesmu "Ako ima Boga" grupe Bijelo dugme. Raphael nam priča kako je, iako nije razumio tekst, osjetio da je to sjajna pjesma."Volim ritam balkanskih pjesama i neke pjesme su stvarno dobre. Primijetio sam da puno ljudi s Balkana voli i sluša moje izvedbe pjesama, a ja volim da ih izvodim", rekao je Raphael koji je prije dvije godine počeo intenzivno slušati i pjevati pjesme s balkanskog podneblja.Priča nam kako na početku nije razumio nijednu riječ pjesama koje je pjevao. Tekst je počeo razumijevati tek nakon nekoliko izvedbi, a s obzirom na to da govori sedam jezika, učenje još jednog novog jezika nije mu predstavljalo problem."Trenutno razumijem dosta, ali prije svakog izvođenja neke pjesme pronađem dobar prijevod teksta. Želim da znam šta tačno pjevam, da bih mogao odrediti koju emociju da iskoristim dok budem pjevao tu pjesmu", rekao je.Njegov YouTube kanal prati skoro 20.000 osoba iz svih krajeva svijeta i uglavnom dobija pozitivne reakcije. Tako je bilo i tokom njegove nedavne posjete Sarajevu gdje je, priča nam, upoznao mnogo ljudi koji prate njegov rad."Osjećao sam se kao kod kuće i vidio predivna mjesta u lijepom Sarajevu. Inače sam iznenađen brojem ljudi koji me prate i koji vole ono što radim, a to je najbolja stvar koja se može desiti jednom umjetniku. Kada pjevam na bosanskom, hrvatskom ili srpskom imam taj neki akcent za koji većina ljudi kaže da je sladak, dok se nekima i ne sviđa. Sve u svemu ja sam presretan, ne mogu očekivati ni da svi vole moj rad", rekao je.Kada je riječ o muzičkim žanrovima, Raphael kaže da je rock njegova prva ljubav, ali da je slušao sve. Ističe kako postoji mnogo prelijepih pjesama i izvođača u svim zemljama te da je najmanje bitno na kojem su jeziku otpjevane."Zbog toga se nikad nisam mogao odlučiti za nešto određeno. Volim puno pjesama i izvođača. Za mene je najvažnija stvar u jednoj pjesmi uhvatiti dobar ritam, bez obzira na to na kojem mjestu na planeti je nastala ta pjesma. To je ono što ja volim, muziku iz cijelog svijeta", rekao je.Naredne godine planira snimiti 12 novih pjesama i spotova, a želja mu je da nakon toga organizuje svjetsku turneju.