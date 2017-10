Božo Vrećo: Ja sam hrabra osoba koja hoda po žeravi i ne boji se vatre, zlo ne dopire do mene

Božo Vrećo (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Glasom koji u ljudima budi najljepše emocije, originalnošću, ekscentričnim izgledom kojim razbija predrasude i hrabrošću da bude ono što jeste, bh. interpretator i autor sevdalinki Božo Vrećo odavno je osvojio srca bh. publike koja će 27. oktobra u sarajevskom Domu mladih ponovo uživati u njegovim interpretacijama.

