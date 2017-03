Hrvatski radio premijerno je predstavio pjesmu kojom će se ta zemlja takmičiti na ovogodišnjem 62. takmičenju za najbolju pjesmu Evrovizije.

Jacques Houdek će u Ukrajini u maju izvesti numeru "My Friend" za koju se nada kako će porukom doprijeti do srca publike."Pjesmu smo danas pustili u život – neopisiv je to osjećaj radosti i ponosa, a posebno kad znaš da ćeš na Euroviziji predstavljati svoju domovinu", izjavio je Houdek i dodao: "Sa svojim sam timom stvarao to djelo deset mjeseci i sada sam najsretniji što ovu pjesmu potpore, nade, prijateljstva i ljubavi mogu podijeliti s publikom kojoj najiskrenije zahvaljujem na dosadašnjoj potpori, uključenju u kampanju #beMyfriend i tolikim lijepim reakcijama koje su stizale već na objavljenu instrumentalnu inačicu pjesme. Neka nam ova pjesma bude zajednička zvijezda vodilja, pjesma koja će nas spajati, širiti prijateljstvo i ljubav, slaviti različitost, neka nam bude podrška u teškim trenucima, ali i pjesma kojom ćemo slaviti svaki novi dan jer svaki je novi dan zaista čudo. Još jedanput zahvaljujem Hrvatskoj radioteleviziji na povjerenju i prilici te cijelom svojem timu koji na projektu radi s toliko ljubavi, zanosa i prijateljstva".Uskoro će snimiti i spot za pjesmu, a onda slijede pripreme za odlazak u Kijev."Uz pripreme nastupa, ostaje nam još puno administrativnih poslova u vezi s putovanjem, smještajem, akreditacijama, planom proba, odabirom kostima i ostalih vrlo važnih pojedinosti za naše izaslanstvo i nastup", pojasnio je za HRT Željko Mesar, voditelj Eurosong tima.Tim koji potpisuje muziku za pjesmu "My Friend" čine Jacques Houdek, Siniša Reljić i Tony Malm, autori teksta su Jacques Houdek, Ines Prajo, Arijana Kunštek i Fabrizio Laucella, a poruku su pjesme vrhunski dočarali muzičari Antun Stašić na violini i Neven Šverko na violončelu. Videozapis je režirao Dario Lepoglavec, tekst u videozapisu su ispisale Deniss Grgić i Annamarija Gržetić, a Jacquesov crtež je izradila Deniss Grgić.