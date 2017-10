Porasla prodaja albuma američke rock legende Toma Pettyja nakon njegove smrti

Rocker Tom Petty dostigao je u nedjelju skoro vrh američke liste za evidenciju prodatih albuma, nakon iznenadne smrti u 66. godini života.

Rocker Tom Petty dostigao je u nedjelju skoro vrh američke liste za evidenciju prodatih albuma, nakon iznenadne smrti u 66. godini života.

Kompilacija pjesama "Greatest Hits", iz 1993. godine, dospjela je na drugo mjesto liste Billboard, za nedelju, a prodaja je znatno skočila u odnosu na sedmicu ranije, prenosi agencija Nielsen Music.



Petty, koji je preminuo 2. oktobra, i dalje je na toj listi iza kanadske zvijezde Shanie Twain, čiji je album "Now" dospio na prvo mjesto.



Petty, šezdesetšestogodišnja rock legenda, preminuo je od posljedica srčanog udara. Postao je poznat 1976. godine sa svojom grupom Petty and the Heartbreakers.



Njihovi hitovi "American Girl", "Free Falin", "Refugee" i "I Won't Back Down" su bili u vrhovima muzičkih top lista.