Severinina nove pjesma "Kao", koja je objavljena početkom februara, ruši sve rekorde slušanosti i gledanosti među domaćim izvođačima na YouTube-u.

Iako ju je već prvog dana poslušalo čak 800 hiljada ljudi, konstantan rast u prvih desetak dana doveo ju je do nevjerojatne brojke od 5 miliona YouTube pregleda, što je, s obzirom na to da se radi o baladi, zaista veliki uspjeh.



Severininu publiku novi je singl naprosto oduševio, a sudeći po komentarima, ali i višednevnim brojem 1 u YouTube kategoriji "Trendovi", mnogi su se složili da je "Kao" najljepša Severinina pjesma do sada.



Muziku i tekst za ovu prekrasnu baladu potpisuje Miloš Roganović, a aranžman potpisuje zajedno sa Filipom Miletićem i Dušanom Alagićem.



S obzirom na najavnu pjesmu "Kao" ne čudi činjenica da publika s velikim nestrpljenjem očekuje novi Severinin album.