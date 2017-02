Muzika, more i ljubav asocijacije su na Olivera Dragojevića, muzičkog velikana i najpoznatijeg hrvatskog kantautora. Uoči koncerta u sarajevskoj Zetri 8. marta, Oliver je za Klix.ba govorio o onome o čemu će i pjevati - muzici i emociji.

Posljednji put je u Sarajevu nastupao s Kemalom Montenom, a sada u grad na Miljacki stiže sa svojim dugogodišnjim prijateljem Gibonnijem. Prisjetio se kako je davno dolazio na Vaš šlager sezone, gdje je godinama osvajao drugo mjesto."Jedne godine pjevao sam 'Moje prvo pijanstvo' i dobio nagradu publike, nagradu žirija, nagradu za tekst i aranžman. Kada me organizator festivala pitao jesam li zadovoljan rekao su mu: 'Jesam. I nikad ti više neću doći jer si ovo namjestio'", prisjetio se uz smijeh."Čini mi se da je došlo vrijeme u kojem oni tiši ljudi koji slušaju ovo što mi radimo dolaze na svoje. Jer ostalo je i za nas malo prostora", rekao je za Klix.ba Oliver koji se u Sarajevu osjeća kao kod kuće.Za 56 godina muzičke karijere Oliver je nastupao u brojnim svjetskim dvoranama (njujorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, sidnejskoj Operi, pariskoj Olympiji, bečkom Konzerthausu itd.), a kaže da je jedina razika između koncerata u ovim svjetkim dvoranama i onim na našim prostorima u tome što publika na Balkanu razumije o čemu pjeva."Osjećaj je isti, jer ako si iskren u tome što radiš publika to prepozna, a ako nisi onda možeš govoriti bilo kojim jezikom, neće ti vjerovati", rekao je Oliver.Ta iskrenost u muzici rezultira i emocijama pod kojim publika svaki put izađe s njegovog nastupa."Ako si dovoljno iskren, izađu takvi. A ja potrošim energiju pa onda izađem prazan. Mogao bih, doduše, poslije održati i otpjevati još jedan koncert, jedino bi mi fizički umor bio problem", rekao je Oliver ističući sreću jer ga, zbog dobre genetike, bolest zaobilazi.Jednom prilikom je ovaj muzički velikan izjavio kako mu je želja umjesto u Zetri nastupiti u nekom malom prostoru i intimnijoj atmosferi."To mi je mnogo draže, jer volim nekome vidjeti oči kada mu nešto govorim", priznao je Oliver otkrivajući kako takvo nešto može izvesti jedino sa Stjepanom Hauserom iz "2Cellos" jer su čelo i klavir sasvim dovoljni.Pjesme starog morskog vuka traju dugo, a karijera još duže. Tajne uspjeha nema, bitno je, ističe, imati dobre pjesme i emociju koja je, u cijeloj priči, ključna i koju je nemoguće lažirati."Male su šanse da na današnjoj muzičkoj sceni neko ustane i uspije zbog toga što mediji čekaju da se taj dan pojavi zvijezda, a sutradan neka nova, jer njima nije dovoljna jedna. To rezultira time da mladi ljudi koji imaju volje i elana nestanu preko noći iako su talentirani", zaključio je Oliver.Dodaje kako zvijezda nije kompliment, već teret umjetniku, jer ako je neko dovoljno dobar radit će ono što voli bez obzira na medije. Upozorava i da su društvene mreže, koje u karijerama umjetnika danas igraju ogromnu ulogu, veoma opasne."Čovjeku uzmi mobitel i on odmah misli da je izgubljen. Toliko je ovisan. Ja nisam umrežen i za razliku od ljudi koji počinju nešto danas, ja sam, kad mi je trebao prijatelj, išao do njega. Sada svi na Facebooku imaju po 1.000 prijatelja, to sve govori", rekao je Oliver poručujući kako su, i u karijeri i u životu, najvažniji poštenje, iskrenost i dobrota.