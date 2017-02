Obnovljeni stari snimci Boba Marleyja otkriveni u hotelskom podrumu

Izgubljeni snimci sa koncerata Boba Marleyja pronađeni su među odbačenim stvarima u podrumu jednog hotela u Londonu i obnovljeni poslije više od 40 godina.

Foto: EPA

Na trakama je originalni tonski zapis visokog kvaliteta sa koncerata legende rege muzike u Londonu u periodu od 1974. do 1978. godine. Među snimljenim pjesmama su "No Woman No Cry", "Jamming" i "Exodus".



Prvobitno se vjerovalo da je vlaga previše oštetila snimke pronađene u hotelu Kensal Rise u sjeverozapadnom dijelu Londona, gdje su Bob Marley i Wailers boravili tokom evropskih turneja sedamdesetih godina prošlog vijeka.



Marley, koji je umro 1981. godine, danas bi napunio 72 godine.



Trake su otkrivene kada je Joe Gatt, ljubitelj Marleyjeve muzike i biznismen iz Londona, primio telefonski poziv od prijatelja koji je našao snimke tokom čišćenja zgrade.



Od 13 analognih traka, 10 je potpuno obnovljeno, dvije su prazne, a jedna je previše oštećena. Rad na njima trajao je godinu dana i koštao 25.000 funti.



Snimci su napravljeni u mobilnom studiju sa 24 kanala koji je bio smješten u vozilu. Ovu opremu Marleyju i njegovim saradnicima pozajmila je grupa Rolling Stones.