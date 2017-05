Objavljen novi singl grupe Grafit: Život je ko dim duhana

Kreativna radionica grupe Grafit izbacila je novu pjesmu nazvanu "List duhana".

Tekst pjesme potpisuje frontmen grupe Bakir Hadžiomerović, muziku Jasmin Vesnić, a aranžman i produkciju Nedžad Merdžanović.



Kako su to istakli autori, pjesma je kao i obično snimljena "u dahu", u sarajevskom studiju "Antika".



Tekst pjesme:



List duhana



Život prebrzo se troši

Okreneš se, a već sutra nisi mlad

Infarkt se oko srca šunja

Uz televizor rijetko izlaziš u grad



Ref:

Idemo dalje, u nove borbe

Do kraja puta, to su teški koraci

I kad odrastu, postanu jaki

Da oproste nam na toj zadnjoj stanici



Ponekad se sreća složi,

Poreda se kao poker slučajno

Zaroni u ove oči

Tu je, vidiš, uvijek bilo prostrano



Život je ko dim duhana

Udahneš, a za tren nestane u zrak

Čuvajmo se tuđih zala

Što ugase svjetla, upale nam mrak