U Muzičkom Centru Pavarotti, promocijom knjige "Indexi – u inat godinama", čiji je autor Josip Dujmović i izložbom rock fotografija otvorena je treća gitarijada "Na putu za jug". U narednim danima osam mladih bendova borit će se za vrijedne nagrade.

"Vrijedne su nagrade ovogdišnje državne gitarijade, pobjednici dobivaju besplatno snimanje u našem studiju, najbolji gitarista gitaru koja je ručni rad te imamo još par nagrada. Večeras je izložena izložba rock fotografija naših zeničkih prijatelja, a fotografije su napravili ljudi koji su fotografisali velike bendove kao što su ACDC, Lenny Kravitz, ... Na fotosima ima i naših zvijezda, što je simbolično jer je ova gitarijada većinski okrenuta našim mladim bendovima u rock and roll stvaralaštvu", kazao je Mili Tiro, ispred organizatora.



Elvedin Nezirović, direktor Muzičkog Centra Pavarotti kazao je da ima simbolike u tome da se gitarijada otvara promocijom knjige o jednoj grupi kao što su to bili Indexi.



"Treba podcrtati da knjige kao što je ova Josipa Dujmovića vrijedi pisati ne samo zbog toga što su Indexi bili veliki bend, nego što su ovakve knjige uvijek i svjedočanostvo o jednom vremenu, o različitim epohama i to treba dokumentirati. Uticaj Indexa na generacije koje su odrastale na ovim prostorima je nemjerljiv, počev od godina kad su se pojavile, pa sve do sada", rekao je Nezirović.



Josip Dujmović promovirajući svoju knjigu o Indexima, ali i govoreći o mladim bendovima koji će svirati na gitarijadi, ali koji i stasavaju u Mostaru kazao da je sve dio jednog slijeda te da sadašnjost u našoj muzici nije siva kako se često navodi.



"Ova knjiga je samo jedan slijed, a sve je krenulo od muzičke nagrade Davorin, jednom je nagrada za životno dijelo pripala Indexima, logičnom se stvorila ideja da treba napisati knjigu o njima. Porazno za ovu zemlju je da o najurbanijoj muzičkoj grupi, sa kojom je sve krenulo, na čijoj muzici su odgajane generacije i generacije muzičara, da niko ranije nije ništa o njima napisao i da je građa toliko skromna. Da sam znao koliko me posla čeka, ne znam da li bih u to i kretao", priznao je Dujmović.



Grupe koje su se plasirale u finale treće gitarijade su: Dum Dum (Sarajevo), Grefran (Bihać), Kob (Kostajnica), Starbridge (Sarajevo), Crni dani Cerna (Lukavac), Pajperov smijeh (Banja Luka), Snake Eater (Sarajevo) i The Sinergy (Tuzla).



Na finalnim večerima, kao specijalni gosti, nastupit će grupe Konvoj (10.8.) i Generacija bez kompasa – Tribute to Smak (11.8.), dok će na večeri proglašenja pobjednika, 12.8., nastupiti goraždanska grupa Cacafuego (pobjednici prve gitarijade) i beogradske Škrtice, koje predvodi Zoran Kostić Cane.