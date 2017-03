Na ovogodišnjem Nektar OK Festu nastupit će Van Gogh, Dubioza, Let 3, Disciplina kičme…

OK Fest kamp 2016. (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Dubioza kolektiv, Van Gogh, Let 3, Disciplin A Kitschme, Del arno band, Psihomodo pop samo su neki od izvođača koji će nastupiti na četvrtom "Nektar OK festu" na Tjentištu od 30. juna do 2. jula.

Dubioza kolektiv, Van Gogh, Let 3, Disciplin A Kitschme, Del arno band, Psihomodo pop samo su neki od izvođača koji će nastupiti na četvrtom "Nektar OK festu" na Tjentištu od 30. juna do 2. jula.

Na spisku izvođača, koji su organizatori danas objavili, nalaze se i Deca loših muzičara, Zoster, Kanda Kodža i Nebojša, Josipa Lisac, Damir Urban

/Urban & 4/, E-Play, TBF, Straight Jackin, Justin’s Johnson.



Organizatori su saopštili da ljubitelje zabave, avanture, prirode i odlične muzike i ovoga ljeta očekuju odličan provod i fenomenalni izvođači u neponovljivom prirodnom ambijentu Nacionalnog parka "Sutjeska" na Tjentištu.



I ove godine organizatori će se potruditi da publika, osim u bogatom muzičkom programu, uživa i u ostalim interesantnim aktivnostima kao što su rafting, planinarenje, panel-diskusije, te projekcije evropskih i svjetskih filmskih ostvarenja, koje realizujemo na "OK sinema stejdžu".



Za sve one koji ne žele da propuste šarenilo sadržaja koje ih očekuje na ovogodišnjem "Nektar OK festu" mogu se informisati na zvaničnoj stranici festivala okfest.net.