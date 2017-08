Nakon zatvaranja Sarajevo Film Festivala, ispred Vječne vatre u Sarajevu će sutra, 18. augusta, u 22:30 sati biti održan koncert grupe Plavi orkestar, na kojem se očekuje od 30.000 do 40.000 prisutnih.

Nakon zatvaranja Sarajevo Film Festivala, ispred Vječne vatre u Sarajevu će sutra, 18. augusta, u 22:30 sati biti održan koncert grupe Plavi orkestar, na kojem se očekuje od 30.000 do 40.000 prisutnih.

"To je pozitivna sarajevska priča. Plavi orkestar snima novi projekt i drago mi je da to počinje upravo odavde iz Sarajeva. Da smo htjeli tempirati vrijeme, ne bismo mogli izabrati bolji termin, sutra se završava SFF i veliki broj turista je u gradu. Nakon zatvaranja SFF-a svi ćemo preći ovdje i označiti kraj festivala, ali i početak jednog zanimljivog projekta Plavog orkestra u narednom periodu", rekao je direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo Nermin Muzur.



Izvršni producent Plavog orkestra Rijad Vojniković kazao je da bend u nedjelju ima veliki koncert u Beogradu na Biofestu, gdje se očekuje 120.000 posjetilaca.



"Imali smo jaku potrebu da počnemo turneju iz Sarajeva jer smo ipak sarajevski bend. To je bio zahtjevan projekt jer smo za pripremu imali sedam dana, ali sve strukture vlasti su nam izašle ususret", rekao je Vojniković.



Plavi orkestar je kultni sarajevski bend, dobitnik mnogih nagrada čiju muziku su slušale sve generacije. Na proljeće, poslije turneje, bend će izdati novi album na kojem će se naći dva nova singla.



Pokrovitelji koncerta su Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo.