Marokanska kantautorica Hindi Zahra, koja se na ovim prostorima proslavila hitom "Beatiful Tango", će u sklopu svjetske turneje, na kojoj promovira svoj drugi album "Homeland", 11. marta prvi put nastupiti i u sarajevskom BKC-u.

Marokanka koja živi u Parizu do 2005. godine je napisala blizu 50 pjesama od kojih je većina prvi put objavljena na njenom albumu "Handmade" koji je izašao 2010. godine.U novembru 2010. godine osvojila je priznanje Constantin za najbolji album, a u februaru 2011. godine nagradu Victoires de la Musique za najbolji svjetski muzički album.Spajajući jazz sa bluesom, soulom i marokanskim etnom Zahra stvara unikatnu muziku koja ju je u veoma kratkom periodu odvela na vrh svjetske muzičke scene.Upoređivali su je sa Billie Holiday, Janis Joplin, Patty Smyth i Beth Gibbons iz Portisheada.Samouki je multiinstrumentalista, a osim što je pjevačica, Zahra je glumila i u filmovima "The Narrow Frame Of Midnight" i "The Cut".