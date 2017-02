Manu Chao - muzički revolucionar, aktivista i vodeći glas world-music pravca, vraća se na muzičku scenu sa čak tri nove pjesme.

Deset godina od izlaska njegovog posljednjeg studijskog albuma "La Radiolinia", poznati francuski muzičar španskog porekla objavio je na svom sajtu manuchao.net tri nove numere i obećanje da će ih biti još tokom 2017. godine."Words of Truth", "No solo en China hay futuro" i "Moolight Avenue" možete besplano preuzeti sa ovog linka U svijetu koji je zatrpan informacijama, lažima, obmanama i nedostatkom pažnje, neophodno je da se čuje istina. Upravo o tome govori pjesma "Words of True", u prepoznatljivom reggae maniru.Pjesmu "No solo en China hay futuro" Manu Chao je posvetio svojim komšijama i šire gledano i svim stanovnicima planete kojima savjetuje se ujedine, organizuju i nađu rješenje lokalno jer to niko neće uraditi umjesto njih."Moonlight Avenue" je prvo izdanje dua Ti.po.ta. koji čine Manu Chao i grčka glumica Klelia Renesi. Oni su napisali pjesmu, otpjevali je i snimili video, a uskoro se očekuje još noviteta iz kreativne radionice ovog dvojca, saopćeno je iz Lampshade Medije.