Belgijski DJ i producent Felix De Laet, koji nastupa pod umjetničkim imenom Lost Frequencies, impresivno je počeo novu godinu.

Objavio je novi singl "All or Nothing", a potom najavio da sa kolegama iz benda The Chainsmokers ide na turneju #MemoriesTour 2017.Između 26. maja i 10. juna 23-godišnji Belgijanac pridružit će se popularnom dvojcu u Marylandu, Ontariju, Quebecu, Massachusettsu, Pennsylvaniji, Rhode Islandu i New Yorku.A kada je riječ o novom singlu, u njemu ponovo pokazuje da zna pjevati, ima pamtljiv tekst i umirujući deep/tropical house zvuk idealan za diskoteke ili pojačavanje dok se vozite u automobilu, baš kao i pjesme koje su ga učinile poznatim širom svijeta "Are You With Me", "Reality" i "Beautiful Life", ali i obrada poznatog singla "What is Love".