Kompletna diskografija legendarnog Princea od sada na Deezeru

Warner Bros. Records je oficijelno potvrdio da se WBR katalog legendarnog Princea od sada opet može slušati na svim digitalnim servisima širom planete.

"Dirty Mind", "Controversy", "1999", "Purple Rain" i "Around the World in a Day" samo su neki od albuma koje Princ objavio za izdavačku kuću Warner Bros."Također smo sretni što sada možemo da najavimo remasterizovano izdanje Princeovog ikoničkog albuma 'Purple Rain', zajedno sa dva fenomenalna albuma sa Princeovom muzikom koja do sada nije objavljena i sa dva kompletna koncertna filma iz Paisley Parka", izjavio je Cameron Strang, CEO Warner Bros. Recordsa.Uživajte u muzici jednog od najboljih pop izvođača svih vremena na Deezeru