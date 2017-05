Humanitarni koncert Amire Medunjanin u Londonu

Humanitarna misija Fondacija Our Kids iz Londona i interpretatorke Amire Medunjanin nastavlja se i ove godine, po četvrti put zaredom popularna sarajevska umjetnica održat će humanitarni koncert sevdaha u Londonu.

Pratnju bosanskohercegovačkoj divi činit će vrhunski jazz muzičari iz Zagreba gitarista Anto Gelo i kontrabasista Zvonimir Šestak.Koncert će se održati u St.Peter’s Church u jednoj od najživljih dijelova Londona, Notting Hill, 10. juna u 18.30 sati.Cilj dobrotvornog koncerta je isti kao i predhodnih godina, prikupljanje sredstava za aktivnosti ove humanitarne fondacije.Kordinatorica organizacije Davorka Kulaš za agenciju BHDINFODEK iz Birminghama je kazala: “Saradnja Fondacije Our Kids s Amirom Medunjanin, velikim humanistom i istinskim ambasadorm kulturne baštine Bosne i Hercegovine te cijelog Balkana traje već četiri godine. Our Kids je kao humanitarna organizacija ponosna na podršku koju ovi izvanredni muzičari daju na promovisanju naše misije, pomaganja djeci i mladim ljudima bez roditeljske podrške u smislu njihovog osposobljavanja za samostalan život. Pridružite nam se da zajedno doprinesemo boljoj budućnosti mladosti Bosne i Herecegovine!”Karte za taj huamnitarni koncert mogu se nabaviti na linkovima: www.ourkidsfoundation.org Cilj Fondacije Our Kids iz Londona je da pomaže djecu bez roditelja i mlade ljude sa specijalnim potrebama u Bosni i Hercegovini. Zajedno sa svojim partnerima, organizacija je dosad uspješno implementirala nekoliko projekata, koji su unaprijedili svakodnevni život stotine djece u BiH.Fondacija Our Kids UK je učinila mnogo toga da proteklih godina pomogne djeci i mladima u ustanovama socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini. Pomoć su pružali toj djeci i po njihovom izlasku iz tih ustanova kako bi ih podržali na putu ka samostalnosti, intergaciji u društvo i ostvarivanju njihovih ljudskih prava.Pored Amire Medunjanin svoj doprinos u radu Fondacije daje i bivši bh. reprenznetativac Saša Papac, navodi u saopćenju BHDINFODESK - BIRMINGHAM.