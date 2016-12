U posljednjih nekoliko godina Bosna i Hercegovina se suočava sa sve većim zagađenjem zraka. Na ovu problematiku često ukazuje i Fondacija Heinrich Böll, a sada su pjesmom "Hoću da dišemo, hoću da plešemo", koja je nastala u saradnji sa producentskom kućom Refresh, pozvali na akciju za čišći zrak.

U posljednjih nekoliko godina Bosna i Hercegovina se suočava sa sve većim zagađenjem zraka. Na ovu problematiku često ukazuje i Fondacija Heinrich Böll, a sada su pjesmom "Hoću da dišemo, hoću da plešemo", koja je nastala u saradnji sa producentskom kućom Refresh, pozvali na akciju za čišći zrak.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Almir Kurt Kugla i Aida Mušanović-Arsić

Iz producentske kuće Refresh su za Klix.ba rekli da su pregledali veliki broj naučnih radova i došli do zaključka da su podaci drastčni u poređenju s najzagađenijim gradovima na svijetu poput Pekinga."Niko ne želi ambijent s takvim zrakom. Mi smo htjeli jednom žestokom, energičnom i dugoročnom akcijom ukazati na to i podići svijest ljudi. Smatramo da su djeca najvažnija i od njih počinjemo", rekao je Ademir Kenović, direktor producentske kuće Refresh.Spot "Hoću da dišemo, hoću da plešemo" žele prikazati gdje god mogu i nadaju se da će to biti pjesmica koju će odrasli i djeca zavoljeti."Nadamo se da će nas naši najmlađi, slušajući ovu pjesmu, natjerati da uradimo ono što su stariji već odavno trebali", zaključio je Kenović.Muziku je radio bh. muzičar Adis Sirbubalo, tekst je napisao Almir Kurt Kugla, a izvodi je s Aidom Mušanović-Arsić."Svi su dali ogroman doprinos da to bude napravljeno na visokim standardima. Napravili smo demo verziju, a snimit ćemo konačnice za radijsko i TV emitovanje", rekao je Kenović i najavio i novi spot sa velikom grupom djece koja će plesati u hip-hop stilu.Nadaju se da će glas javnosti natjerati nadležne institucije da se ozbiljno pozabave ovim problemom i organizirano počnu raditi na poboljšanju kvaliteta zraka.