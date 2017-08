Garbage objavili novi politički angažovani spot

Jedan od najpopularnijih alternative rock bendova zlatne ere ovog žanra, Garbage, objavio je spot za svoj aktuelni singl "No Horses".

Sve prihode od prodaje i preslušavanja singla, kao i pregleda spota, bend će donirati Internacionalnom komitetu Crvenog krsta do kraja 2018. godine.



“Primijetio sam da kada vlast ne obraća pažnju na svoje građane, zaslijepljena svojom pohlepom, posljedična muzika razvaljuje. Kao što je to ranije bio slučaj sa Ninom Simone i 'Mississippi Goddam' ili The Clash i 'Straight To Hell', 'No Horses' me je uvjerila da nisam lud i da ovo zaista jeste izopačeno vrijeme. Tekst pjesme je zaista moćan, tako da je moj zadatak bio da dodam vizuelni aspekt koji publici neće upropastiti individualnu interpretaciju", izjavio je povodom objavljivanja spota režiser zaslužan za realizaciju Scott Stuckey.



U toku ove godine bend Garbage je objavio i svoju autobiografiju naslovljenu "This Is The Noise That Keeps Me Awake" za koju je svaki član benda pisao određeni dio priče. Pored same biografije, knjiga sadrži i nikad ranije objavljene fotografije benda.