Nakon što je otpjevala pjesmu "Touch the Sky" i muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice", Emilija Boškić je ostavila sve bez daha svojim talentom.

Nakon što je otpjevala pjesmu "Touch the Sky" i muzičkom takmičenju "Pinkove zvezdice", Emilija Boškić je ostavila sve bez daha svojim talentom.

Ostvarenje sna

Velika podrška

Škola na prvom mjestu

Četrnaestogodišnja tinejdžerka iz Mrkonjić Grada pjeva od 9. godine, a iza sebe već ima mnogobrojne nastupe na festivalima širom regije.Prvi put je nastupala javno na Đurđevdanskom festivalu 2012. godine, a potom su uslijedili festivali u Srbiji, Sloveniji, Makedoniji i Bugarskoj gdje je osvajala nagrade. Na takmičenje "Pinkove zvezdice" prijavila se zašto što je željela da proba nešto drugačije."Bila sam na mnogobrojnim festivalima tako da je učešće na "Pinkovim zvezdicama" bio kao šlag na tortu. Moja želja se ispunila i evo, dio sam te velike priče. Put do Beograd i odlazak na snimanje mi je uveliko olakšan zbog mojih sponzora HE na Vrbasu i Tržnice. Dan kada dolazim tamo je predviđen samo za probe, a sljedeći za snimanje", kazala je za Klix.ba talentovana Emilija.Ističe kako iz kruga u krug osjeća veću odgovornost jer je žiri kojeg čine Jelena Tomašević, Leontina Vukomanović, Goca Tržan, Sergej Ćetković i Aleksandar Cvetković strožiji, te je potrebno više truda i rada."Kako prolazim dalje, shvatam ozbiljnost takmičenja pa samim tim dolazi i do treme ali one pozitivne. Sa mnom radi prof. Maja Manojlović koja mi svojim vokalnim treninzima puno pomaže. Tu je i brend Vanya May koji daje sve od sebe da na sceni izgledam perfektno", rekla je Boškić.Prije i tokom takmičenja dobila je veliku podršku prijatelja, nastavnika, sugrađana i sponzora, ali na prvo mjesto kao najveću podršku stavlja svoju majku."Ona je ta koja je svakodnevno uz mene, u svako doba ima toplu riječ i zagrljaj a da ne govorim o tome da je sve svoje obaveze sklonila u stranu i posvetila se meni. Hvala mama", kazala je.Osim što je se školuje, bavi se manekenstvom, glumom i folklorom. Članica je Gradskog pozorišta Mrkonjić Grada, te KUD "Petar Kočić"."Moja škola, nastavnici i prijatelji su uz mene od samog početka i to mi zaista puno znači. Još uvijek imaju razumijevanja za moje izostanke, a nadam se da će tako i ostati. Dobrom organizacijom i redovnim učenjem sve postižem tako da ne kasnim niti se moj izostanak sa nastave osjeti. Moja želja je da se nastavim baviti muzikom i nakon ovog takmičenja, to će biti i dalje moj hobi, ali za sad škola je prioritet", naglasila je.Kada su u pitanju uzori, nikoga ne želi izdvajati, a želja joj je da jednog dana igra u velikom mjuziklu.