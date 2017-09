Najpopularniji bosanskohercegovački bend Dubioza kolektiv završio je davno započetu pjesmu jednog od najvećih predstavnika hrvatske muzičke umjetnosti Dine Dvornika "Treba mi zraka", za koju su predstavili i videospot.

Pjesmu su uradili na nagovor producenta i kompozitora Harisa Čustovića koji je imao nezavršenu pjesmu sa Dinom Dvornikom, a koju je Dubioza producirala u svom aranžmanu.



"Ovaj neočekivani duet vizualizirala sam u Splitu kao omaž Dini Dvorniku na indirektan način. Pokušala sam prikazati tradicije u kojima su ljudi okovani ovdje, a koje su ujedno i velike frustracije tog malog konzervativnog grada iz kojeg izlaze brojni genijalci, ali je većina onih koji se koprcaju i odustaju od svojih snova zbog užasnog pristiska življenja pod određenim pravilima, zbog stanja države nakon rata itd. Zbog toga većina mladih bježi na ulicu, ulazi u svijet droge, guši se u vlastitim ludilima i tako odstupa od 'upakirane' predivne turističke slike Splita, a zapravo ga tačno to čini Splitom", rekla je Marcella Zanki koja potpisuje režiju spota.



Objašnjava nam da u ovoj priči prate lika "izgubljene generacije" koji još uvijek živi s roditeljima, ima problematičnu vezu i većinu svog vremena gubi na druženjima i zabavama gdje je gomila sličnih ljudi koji nalaze spas jedni u drugima.



"Ovo je priča bilo kojeg grada na Balkanu poslije rata. Ono što je čini drugačijom je to šta je Split okružen predivnom osunčanom prirodom i bojama, što čini totalni kontrast na sivu, odnosno depresivnu priču", rekla je Zanki.



Dino Dovrnik preminuo je 2008. godine u 44. godini, no iza njega je ostalo mnogo nedovršenih materijala.