Bosanskohercegovački bend "Dubioza kolektiv" na uspješnoj je svjetskoj turneji "Happy machine", a koja je nastavljena koncertima u Indiji. Na svojoj Facebook stranici objavili su zanimljiv video u kojem nastupaju s lokalnim bendom IP Singh.

Spoj Dubioze kolektiv i autentičnog IP Singha donosi izvuke s juga Azije, a video na YouTube kanalu bh. benda do sada je pregledalo nešto više od 6.000 ljudi.



Naš bend je u Indiji održao četiri koncerata i to u Bengaluru, New Delhiju, Nashiku, Puneu i Mumbaiju.



Prethodno su na svojoj Facebook stranici objavili video s od nastupa "Bosnian Tango in India" na kojem su se također odlično zabavljali.



Na turneji "Happy machine" grupa promovira istoimeni album.