Jasmina Mameledžija poznatija kao DJ Jasmina jedna je od rijetkih žena koja se skoro dvije decenije bavi techno muzikom. Nastupala je u klubovima širom BiH te od Berlina do Detroita i svi su bili oduševljeni njenim umijećem za remix pultom. Posljednji nastup imala je prošlog petka u sarajevskom Domu mladih.

Na prvom nastupu tresle joj se ruke

Noćni život i česta putovanja

Brojni nastupi

Bitno je da li si dobar

Da želi biti DJ shvatila je kada se iz Travnika preselila u Sarajevu 1999. godine i upoznala DJ Djohu (Samira Mrševića)."Djoha je bio član tadašnje organizacije - grupa DJ-a i grafičkih dizajnera. Jednostavno sam mu rekla da želim biti DJ jer želim doprinijeti promociji te scene te zbog toga što želim slušati i plesati uz muziku koja mi se dopada kada već idem na party. DJ-ing je za mene bio način da uđem dublje u svijet elektronske muzike, iz ljubavi prema muzici i osjećaja da na taj način učestvujem u nečemu što je scena budućnosti", rekla je DJ Jasmina za Klix.ba.Prvi put nastupala je kao DJ u jednom travničkom klubu koji je u to vrijeme bio jedini klub u kojem se puštala isključivo elektronska muzika."Sjećam se da sam bila nervozna, da su mi se ruke toliko tresle da mi je gramofonska igla ispadala iz ruke. Olakšavajuća okolnost je bila ta što je publika uglavnom bila moja raja pa mi nisu zamjerali male početničke greške. Ko zna, da mi tada nisu pružili podršku, možda danas ne bih bila ovdje. I hvala im na tome", prisjetila se.Kada je odlučila da se bavi ovim poslom njena mama je mislila da je to hobi za koji će brzo izgubiti interes, ali 18 godina nakon prvog nastupa i dalje osjeća istu ljubav prema DJ-ingu."Imala sam još veću podršku kada su vidjeli da mi je to donijelo samo dobro. Putovanja koja u to vrijeme ne bi bila moguća za mene zbog viznog režima i upoznavanja ljudi različitih pozadina i pogleda na svijet su me samo obogatila", istakla je.Žene su inače rijetke u ovom poslu, a pogotovo kada govorimo o DJ-ženama s prostora Balkana. Jasmina ističe kako nikada nije imala problem zbog toga što je žena u poslu koji većinom rade muškarci."Možda je to čak bila olakšavajuća okolnost jer je žena za gramofonima bila rijetka pojava, pogotovo tada. Prednosti su putovanja i upoznavanja ljudi koje inače nikada ne biste sreli te konekcija s publikom na nivou koji samo ljubitelji techno i house muzike razumiju. Ali DJ-ing je i naporna profesija koja podrazumijeva mentalnu i fizičku disciplinu koju treba uspostaviti u apsolutnim neuslovima za takvo nešto, s obzirom na činjenicu da se živi noću i da se puno putuje. Zbog toga sam ja svjesno odlučila da mi DJ-ing ostane hobi, a ne profesionalna okupacija", rekla je.Uzora nema, ali od producenata izuzetno cijeni Stevea Bugu i Gudrun Gut iz Njemačke za koje ističe da su "stara škola", ali da i danas kroje trendove. Omiljeni bend joj je Depeche Mode, njih umiksa i na nastupima, ali voli raznovrsnu muziku. Pa tako sluša Davida Bowieja, Kraftwerka, Joy Divison, The Smiths, Massive Attack i Underworld.Prvi promo mix napravila je prije dvije godine. Imala je mixeve koji su snimani uživo, a prvi je snimljen 2002. godine za potrebe tada planirane turneje u Njemačkoj. Nastupala je širom svijeta, od Berlina do Detroita."Nakon prvog nastupa u Yodi u Travniku 2000. godine, nastupala sam u sarajevskom The Baru (2001. godina) zato što je tada publika bila odlična i pozitivno luda, željna nove muzike. Na Outreach jazz festivalu u Austriji nastupala sam 2002. godine zato jer sam upoznala istinske jazz muzičare i zaljubila se u muziku Nilsa Petera Molvaera. Iste godine pojavljujem se na Balkan Black Box festivalu u Berlinu, zato što sam tada bila na turneji sa svojim bendom Alternativa Nova i zato jer je cijeli svijet bio naš. U Klaonici u Zagrebu 2004. godine je bilo 2.000 ljudi na otvorenom i miksala sam do izlaska sunca. Godine 2005. imala sam turneju sa Gebrueder Teichmann, a izdvajam je jer su Andi i Hannes predivni, jednostavni i skromni ljudi koje cijenim. Sa Gudrun Gut i neprevaziđenim Starkama, čija sam bila članica, 2009. godine sam nastupala u sarajevskom Domu mladih. Prije nešto više od dvije godine sam bila u Tuzli u okviru događaja 'Tribute to Avdo DJ Red' te izdvajam nastup sa drugom DJ Kolendom u Grasshoper clubu u Detroitu 2015", kazala je Jasmina.Prošle godine nastupila je i sa Solomunom na Bjelašnici. I ne planira prestati. Pored toga što će i dalje graditi setove na pločama, počela je slagati i mašine za LIVE Act. Želja joj je da za 20. godišnjicu ima kompletiran LIVE Act.Svim djevojkama koje žele biti dio elektronske scene DJ Jasmina je poručila: "Djevojke, prihvatite se mix pulta, a ja sam tu za sve savjete i sugestije. U ovom poslu, kao i u svakom drugom, opstaješ ako si dobra ili dobar. Totalno je nebitno koji si spol. Bitna je samo muzika".Ukoliko želite pratiti njen rad to možete učiniti putem Facebooka